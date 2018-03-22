НСК Олимпийский будет закрыт с 14 апреля по 5 июня из-за подготовки к проведению финала Лиги чемпионов-2018.

Об этом сообщает официальный сайт стадиона. В это время арена будет недоступна для проведения любых мероприятий.

Отметим, что сейчас на НСК Олимпийский проводит свои домашние матчи киевское Динамо. На время закрытия арены приходится два домашних матча киевского клуба в Премьер-лиге: 5 мая против Мариуполя и 19 мая против Шахтера. Пока что не уточняется, будут ли эти игры перенесены на другой стадион.

Напомним, конец Лиги чемпионов-2018 состоится 26 мая.

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