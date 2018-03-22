Если прогнозы оправдаются, это будет самый дорогой сериал в истории.

По замыслу создателей сериала, он должен стать приквелом к кинотрилогии «Властелин колец», расходы на которую были почти вдвое меньше — $281 млн без учета инфляции и затрат на маркетинг.

По данным источников, только права на экранизацию произведений знаменитого английского писателя, которые Amazon выкупила у студии Warner Bros. Television, стоили $250 млн.

Данных о сроках выхода сериала и команде его создателей пока нет. Сообщается, что толкиеновская сага несколько раз адаптировалась для радио и дважды — для большого экрана, но впервые будет экранизирована малым форматом.

Также сообщается, что глава Amazon Джефф Безос лично заинтересован в успехе предполагаемой экранизации, так как сам является поклонником жанра фэнтези. Заинтересованность в масштабном проекте по Толкиену вписывается в новую концепцию Amazon, которая намерена отойти от нишевых сериалов и привлечь более широкую — вероятно, международную — аудиторию.

Amazon Studios была создана в 2010 году. Вложения в создание сериалов Amazon Original позволили компании привлечь более 5 млн человек в клуб Amazon Prime с конца 2014 года до начала 2017 года, сообщило на прошлой неделе Reuters со ссылкой на внутренние документы компании. Аудитория Amazon в США, включая собственные проекты и фильмы и сериалы других студий, составила около 26 млн человек.

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