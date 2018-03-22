Деловые Сводки
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|Стало известно количество призывников в армию этой весной
|22.03.2018 00:41
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На срочную службу пойдут 15 190 человек.
8 990 человек будут служить в Вооруженных силы Украины, 4 тыс. — в Национальной гвардии, 1,2 тыс. — в Государственной пограничной службе и еще 1 тыс. — в Государственной специальной службе транспорта.
На проведение весеннего призыва Кабмин выделил 54,9 млн грн. Из которых 32,5 млн — на проведение призыва в ВСУ, 14,4 млн — в Национальную гвардию, 4,3 млн — в Госпогранслужбу и 3,6 млн- в Госспецтрансслужбу.
На одного призывника будут тратить 3617 грн. Из них 3,5 тыс. грн — для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу; 93,13 грн — для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу.
Срок службы в армии составляет 18 месяцев. Для призывников с высшим образованием — 12 месяцев.
Юноши, призванные в армию в 2018 году, не будут допускаться на линию фронта в зоне АТО. Этот момент прямо прописан в военной доктрине Украины.
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