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|Украинцам обещают "летние" выходные
|11.10.2019 10:25
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Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.
"11 октября переменная облачность. В южных и восточных областях дожди, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.
Температура днем 13-18° тепла, в южной части 15-20°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 2-7° тепла.
В выходные, 12-13 октября, синоптики обещают без осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/сек.
Температура 12 октября ночью 4-9° тепла, днем 13-18°, в Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье до 21°; 13 октября ночью 8-13°, днем 18-23°.
В течение 14-15 октября осадков в Украине не ожидается. Температура ночью 5-11°, днем 16-22°.
В Киеве и Киевской области 11 октября без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек.
Температура ночью в столице 6-8° тепла, днем 15-17°; по области ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.
12-13 октября в Киеве сохранится сухая погода. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/сек.
Температура 12 октября ночью 4-9° тепла, днем 13-18°; 13 октября ночью 8-13°, днем 18-23°.
Осадков в столице не ожидается и на протяжении 14-15 октября. Температура ночью составит 5-10°; днем 17-22°.