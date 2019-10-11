В Украине в пятницу, 11 октября, дожди пройдут в южных и восточных областях, температура - 13-18° тепла. Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре. "11 октября переменная облачность. В южных и восточных областях дожди, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении. Температура днем 13-18° тепла, в южной части 15-20°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 2-7° тепла. В выходные, 12-13 октября, синоптики обещают без осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/сек. Температура 12 октября ночью 4-9° тепла, днем 13-18°, в Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье до 21°; 13 октября ночью 8-13°, днем 18-23°. В течение 14-15 октября осадков в Украине не ожидается. Температура ночью 5-11°, днем 16-22°. В Киеве и Киевской области 11 октября без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью в столице 6-8° тепла, днем 15-17°; по области ночью 4-9° тепла, днем 13-18°. 12-13 октября в Киеве сохранится сухая погода. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/сек. Температура 12 октября ночью 4-9° тепла, днем 13-18°; 13 октября ночью 8-13°, днем 18-23°. Осадков в столице не ожидается и на протяжении 14-15 октября. Температура ночью составит 5-10°; днем 17-22°. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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