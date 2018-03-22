Деловые Сводки
- "Чего не поздравляют Ким Чен Ына?": что возмущает в звонке Трампа к Путину, - Фейгин
- Снежный циклон отступает с Украины, весна все ближе
- Экс-президенту Франции Николя Саркози уже выдвинули обвинения
- Стало известно количество призывников в армию этой весной
- Глава Amazon собирается инвестировать в телесериал по своим любимым книгам Толкиена
|Экс-президенту Франции Николя Саркози уже выдвинули обвинения
|22.03.2018 07:23
|
63-летний политик был задержан 20 марта, когда пришел на слушания по делу о нарушениях финансирования его избирательной кампании. Как пишет издание Monde, сейчас Саркози находится под судебным контролем.
«Через два дня пребывания под стражей экс-президенту республики Николя Саркози в среду, 21 марта, предъявлены обвинения в руководстве пассивной коррупцией, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве ливийских государственных средств», — информирует издание.
Как передает Middle East Monitor, сын умершего в 2011 году ливийского диктатора Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам заявил о готовности дать показания против Саркози. Он якобы был свидетелем первых поставок денег Клоду Гуанту, бывшему начальнику штаба Саркози в Триполи.
В свою очередь телеканал BFMTV сообщает, что Саркози отвергает все предъявленные ему обвинения.
Эксперт-международник Сергей Толстов рассказал «Обозревателю», что если следствие докажет, что избирательная кампания Саркози финансировалась из-за рубежа, ему может грозить обвинение в измене.
Напомним, Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. Проведенный ранее допрос Саркози стал первым в рамках уголовного производства, которое длится уже больше трех лет.
Источник