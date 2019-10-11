Такое мнение он высказал в эфире радио НВ.

"Это уже, в принципе, более серьезная ответственность, когда люди за деньги искажают общественное мнение. Сегодня нет за это ответственности, но мне кажется, что надо вообще ввести такой критерий, при котором за такие вещи будет наступать уголовная ответственность", - заявил Бородянский.

По его словам, журналисты должны четко придерживаться стандартов профессии. Если же речь идет о сознательном распространении фейков и искажении информации - не стоит оставлять это без реакции, подчеркнул министр.





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