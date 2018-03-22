Экологи подтвердили опасность, но это никак не влияет на ситуацию.

Очевидцы говорят, что на техническом водоеме возле свалки прорвало дамбу. В течение четырех дней подряд вонючая жидкость темного цвета перетекала в приток реки Сиверка, которая впадает в Днепр.

Экологи предупреждают, что в перспективе такое событие может повлечь экологическую катастрофу. Селяне говорят, что живут на грани этой катастрофы уже несколько лет, потому что долгое время боролись со свалкой и таки добились ее закрытия в 2014 году, а теперь из загаженного глубокого оврага весной яд вместе с талым снегом попадает в почву и водоемы.

Виновными жители района считают Святошинское производственное управление коммунального хозяйства, на балансе которого находится свалка.

Для ремонта дамбы люди сами собирали деньги на трактор и топливо, поддержки от властей не дождались. Директор управления от общения с прессой сбежал, а селяне тем временем провели журналистам экскурсию по окрестностям свалки и показали, как в 300 метрах от прорванной дамбы какое-то предприятие активно строит два пруда для разведения рыбы, которую будут продавать на рынках Киева.

Специалисты же пугают пояснениями, что ни одна плотина не спасет экологическую ситуацию, ведь грязь идет в грунтовые воды. Ликвидировать 1,5 миллиона тонн мусора может только мощный перерабатывающий комплекс.

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