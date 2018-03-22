Перепалка нардепов произошла в эфире телеканала NewsOne в результате размышлений Балицкого о том, кого можно назвать героем.

«Между героем и террористом всегда очень тонкая грань. Героев назначает народ. Практически столетия мы назвали улицы, и считали героями террористов: Александра Ульянова, Софья Перовская и т.д. Народ определяет, кто герой, а кто нет, а не звездочка, которую вручил президент. Степан Бандера — польский гражданин и целый ряд людей, которые террористы-герои «, — отметил нардеп.

Мосийчук ответил, что Бандера не участвовал ни в одном теракте.

«Вы слова можете выбирать? В каком террористическом акте участвовал Степан Бандера? В каком? Степан Бандера в одном теракт участие не принимал», — разозлился Мосийчук.

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