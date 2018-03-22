Деловые Сводки
- Польский историк предостерегает о катастрофе, которая назревает в отношениях Украины с Польшей
- WADA намеревается наказать Россию лишением проведения международных соревнований на территории страны
- Журналисты рассказали, как живется в «серой зоне» на Донбассе, на самом краешке войны (фото)
- В «ДНР» установили украденный мемориал, выдав его за новый (фото, видео))
- Боевики вернулись к подлой тактике 2014 - прячутся за спинами детей
|Нардепы чуть не устроили драку в прямом эфире из-за «Бандеры-не-террориста» (видео)
|22.03.2018 08:19
|
Перепалка нардепов произошла в эфире телеканала NewsOne в результате размышлений Балицкого о том, кого можно назвать героем.
«Между героем и террористом всегда очень тонкая грань. Героев назначает народ. Практически столетия мы назвали улицы, и считали героями террористов: Александра Ульянова, Софья Перовская и т.д. Народ определяет, кто герой, а кто нет, а не звездочка, которую вручил президент. Степан Бандера — польский гражданин и целый ряд людей, которые террористы-герои «, — отметил нардеп.
Мосийчук ответил, что Бандера не участвовал ни в одном теракте.
«Вы слова можете выбирать? В каком террористическом акте участвовал Степан Бандера? В каком? Степан Бандера в одном теракт участие не принимал», — разозлился Мосийчук.
Источник