«Сильные ли у нас позиции? Это будет зависеть также от того будет ли до конца 2019 года «Северный поток -2″. Если его не будет, то Россия будет вынуждена пойти с нами на переговоры и вести их, учитывая наше законодательство», — сказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Nord Stream -2, думаю, не будет существовать в те сроки, которые рисует себе Россия, будет ли он существовать вообще — не могу сказать», — выразила мнение дипломат.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы были новые контракты и чтобы эти новые контракты соответствовали третьему европейскому энергопакету и давали доступ всем к нашей трубе, включая «Газпром»… Европа может создать равные условия для всех, чтобы «Газпром» не пользовался никакими привилегиями , к которым он привык», — добавила замминистра.

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