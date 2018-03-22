Об этом сообщает Bloomberg.

Так, в парламент Нидерландов направлен законопроект, позволяющий судебное преследование всех подозреваемых в причастности к крушению МН17.

По словам министра юстиции, данный законопроект позволит допросить в суде в Гааге подозреваемых-иностранцев, в том числе и по видеосвязи, если нет возможности их экстрадировать.

Стоит напомнить, что Boeing-777 «Малазийских авиалиний» сбили над Донбассом 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

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