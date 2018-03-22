Новым наказанием станет запрет проведения международных соревнований на территории РФ.

Информацию о новых санкциях за допинговый скандал подтвердил глава комитета агентства Джонатан Тейлор. Он заверил, что отбирать у РФ международные спортивные соревнования, утвержденные ранее, не будут.

А вот новые России “не светят”. По крайней мере, до тех пор, пока Кремль не признает существование у себя допинговой системы, не покается, и не исправит ситуацию.

“Мы будем делать все возможное, чтобы Россия их (соревнования — ред.) не получила”, — пообещал Тейлор.

Стоит отметить, что допинговый скандал разразился несколько лет назад. Глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков из-за подозрительных смертей коллег бежал в США, где публично сознался в том, что РФ одержала победу на Олимпиаде — 2014 в Сочи благодаря государственной допинговой системе.

WADA провело расследование, которое подтвердило его слова. В отношении РФ в наказание были применены жесткие санкции.

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