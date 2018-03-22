Об этом заявил польский историк и публицист Ежи Таргальський.

По его словам, в Польше с момента, когда начался кризис в отношениях между Польшей и Израилем и еврейскими кругами в США, началась работа над созданием русской националистической, антисемитской, антиукраинской, антиамериканской партии, которая будет призывать к союзу с Россией против США и НАТО.

Таргальський считает, что если правительство страны не отреагирует на эту угрозу вовремя, то в Польше появится мощная пророссийская сила, которая отберет большую часть электората партии «Право и справедливость».

Историк отметил, что сейчас в польской политике пророссийский фактор становится все сильнее и находит поддержку между польского общества.

«Ситуация, которую мы имеем сейчас, назревала два года. Партия власти не позаботились о том, чтобы не допустить разброда антиукраинских настроений, поскольку опасается потерять голоса националистически настроенных избирателей. По мнению лидеров партии, если будут уступать, им удастся сохранить контроль», — сказал знаток, уточнив, что это ошибочная оценка ситуации.

Таргальський подчеркнул, что сейчас нужны решительные шаги, но правительственная партия на это не способна.

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