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Синоптики уточнили прогноз погоды по Украине на 22 марта
22.03.2018 09:21
Синоптики уточнили прогноз погоды по Украине на 22 марта В четверг, 22 марта, в Украине ожидается солнечная погода без осадков.

Температура воздуха начнет постепенно повышаться и уже с понедельника перейдет в ощутимый «плюс».

В Укргидрометцентре сообщили, что теплее только в четверг будет на юге страны, холоднее только – на западе Украины.

Так в западных регионах после ночных -13 температура воздуха поднимется до +2 градусов. В центре и на востоке также до +2, а на юге – до +5 градусов.

В Киеве в четверг до +1, без осадков.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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