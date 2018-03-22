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Температура воздуха начнет постепенно повышаться и уже с понедельника перейдет в ощутимый «плюс».
В Укргидрометцентре сообщили, что теплее только в четверг будет на юге страны, холоднее только – на западе Украины.
Так в западных регионах после ночных -13 температура воздуха поднимется до +2 градусов. В центре и на востоке также до +2, а на юге – до +5 градусов.
В Киеве в четверг до +1, без осадков.Источник
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