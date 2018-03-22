В настоящее время все автомобильные дороги проездные.

Несколькометровую пробку возле Ривного удалось разблокировать до утра 22 марта, движение на трассе Киев-Чоп нормализовалось. На Херсонщине из-за перепадов температуры снег перешел в дождь, и сейчас на дорогах гололедица, деревья и провода покрыты слоем льда.

«Слегка снежит в Харькове, где за полсуток выпало до 7 сантиметров, но учитывая предыдущие снегопады, сугробы кое-где по колено. Тротуары начали расчищать, но ходить людям скользко, ведь под снегом скрывается толстый слой льда», — говорится в сюжете.

Дождь, а потом густой снег накрыл накануне Днепропетровщину, а ночью трассы сковала гололедица. Спасатели вытащили семь заблокированных на дороге карет скорой. Хотя трассы открыты, за пределы Днепра выезжать работники ГоСЧС не советуют.

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