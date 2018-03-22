Минздрав пообещал украинцам бесплатное ведение беременности и роды
На фоне внедрения медицинской реформы между украинцев бытует
множество мифов. Один из них касается стоимости родов – некоторые
утверждают, что отныне эта медицинская услуга будет стоить десятки
тысяч гривен.
Минздрав внес ясность в этот вопрос, передает
пресс-служба ведомства. В сообщении говорится, что медуслуги,
связанные с беременность и родами, полностью будут оказываться за
счет государства.
«Государство гарантирует полную оплату медуслуг за счет
госсредств, связанных с ведением беременности и родами», —
подчеркнула пресс-служба.
Кроме того, в Минздраве добавили, что также бесплатным останутся
оказание медицинских услуг и предоставление лекарств, связанных
с:
- Экстренной медицинской помощью;
- Первичной медицинской помощью (профилактика, диагностика,
лечение болезней и состояний в амбулаторном режиме);
- Специализированной медицинской помощью (профилактика,
диагностика и лечение в стационарном режиме, в том числе и
дневном);
- Высокоспециализированной медицинской помощью (лечение с
применением сложных, уникальных или ресурсоемких методов лечения с
научно обоснованной эффективностью и пр.);
- Паллиативной медицинской помощью (избавление от боли и
облегчение тяжелых проявлений заболеваний неизлечимо больных
граждан);
- Медицинской реабилитацией;
- Медицинской помощью детям до 16 лет.
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