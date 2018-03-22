Внефракционный нардеп Надежда Савченко вместе с арестованным переговорщиком Владимиром Рубаном перевозила из оккупированных территорий Донбасса оружие, с помощью которого должен был, по их замыслу, быть реализован план по захвату власти в Украине.

Об этом говорится в материалах следствия, пишет УП.

Так, по версии спецслужб, Савченко начала реализовывать свой преступный замысел «на насильственное свержение конституционного строя и захвата государственной власти в Украине» не позднее 20 ноября 2017 года.

Как говорится во внесенном в Верховную Раду представлении на Савченко, именно с 20 по 23 ноября 2017 года она находилась в компании Рубана на оккупированных территориях.

В частности, в Макеевке, Горловке и Донецке, где они «приобрели огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства».

Отметим, что ранее о пребывании Савченко в Макеевской колонии в конце ноября рассказывал прежний заложник Игорь Козловский.

Его еще удивило, почему об этом визите Савченко на оккупированные территории не было сообщено ни в украинских медиа, ни в медиа ОРДЛО.

Также следователи утверждают, что 23 ноября Рубан и Савченко лично вывозили запас оружия с неподконтрольных территорий на автомобиле «Mercedes-Benz Sprinter». Соответствующие фото и аудио доказательства уже были обнародованы в рамках дела по Рубленую.

В подтверждение, что Савченко перевозил оружие вместе с Рубаном, упоминается найден в салоне авто телефон, на котором «обнаружены биологические образцы, которые принадлежат лицу женского пола».

Сама Савченко на брифинге 20 марта признала, что телефон там действительно мог быть. Но, по ее словам, она его передала еще в «серой» зоне людям, которые «проводили спецоперацию».

По данным следствия, 23 ноября Савченко с Рубаном пересекли линию соприкосновения на КПВВ «майорских» вместе с оружием и перенаправили его в воинской части А0553 в Хмельницкий. Однако сами фигуранты этого дня остались в зоне АТО.

В частности, на квартире в городе Бахмут, расположенный на подконтрольной Украины территории в 15 километрах от линии соприкосновения, они якобы составляли свои преступные планы будущих терактов и убийств.

Следующая их встреча для планирования действий состоялась 1 декабря в Хмельницком на территории уже упомянутой воинской части — в служебном кабинете, на полигоне и в жилых апартаментах. Именно на полигоне в Хмельницком Савченко осуществляла стрельбы из завезенного оружия.

13 декабря следователи зафиксировали встреча фигурантов уже в Киеве, в офисном помещении на Музейном переулке, 2 Б.

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