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|«Газпром» пообещал, что просто так не оставит арест своих активов
|22.03.2018 10:55
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В ПАО Газпром назвали арест активов очередной попыткой незаконного изъятия Украиной имущества компании и пообещали подать в международный арбитраж новый иск.
В компании считают это попыткой незаконного изъятия имущества Газпрома под предлогом исполнения вынесенного в 2016 году решения Антимонопольного комитета Украины.
“Газпром“ не признает правомерность штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав“, — подчеркнули в компании и добавили, что намерены обратиться в международный арбитраж в связи с нарушением Украиной своих обязательств по межправительственному соглашению 1998 года.
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