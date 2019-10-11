В Украине снова вырастут суммы в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг, пишет сайт Сегодня.

В частности, традиционно накануне отопительного сезона Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересматривает тарифы на воду, водоотвод и отопление, по представлению компаний-производителей и поставщиков этих услуг. Чаще только, конечно, в сторону повышения. В этом году в сентябре также вышла целая серия постановлений НКРЭКУ, которыми были утверждены повышенные тарифы на воду.

Поскольку тарифы зависят от ситуации на местах, говорить о том, на сколько изменились тарифы в целом или в среднем, сложно. Например, тарифы Житомирводоканала, по информации СМИ, выросли только на 4%: вода – с 7,27 до 7,85 грн за кубометр, водоотвод – с 8,19 до 8,64 грн (здесь и далее цифры приведены без учета НДС). Тарифы Винницаоблводоканала повышены на 7%: за холодную воду – с 8,05 до 8,6 грн и за водоотвод – с 4,89 до 5,22 грн кубометр. А тариф Днепрводоканала на воду поднялся сразу на 21% (с 7,56 до 9,17 грн), а на водоотвод – аж на 25% (с 4,98 до 6,21 грн за кубометр).

В ряде регионов новые тарифы еще не утверждены, но местные водоканалы уже предупреждают клиентов, что они повысятся. Например, Киевводоканал анонсировал, что тариф на воду для бытовых потребителей повысится с 9,01 до 9,62 грн, на водоотвод – с 7,97 до 8,51 грн за кубометр. Таким образом, подорожание составит примерно 7%.





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