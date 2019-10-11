Прогноз на ближайшие дни озвучили синоптики Украинского гидрометцентра.

В субботу, 12 октября, во всех областях ожидается переменная облачность, без осадков. В частности, в западных областях температура воздуха днем достигнет +16+18, ночью ожидается +4+6. В северных областях днем будет +13+16, ночью ожидается +3+6. Центр и восток Украины также без осадков, там температура воздуха днем достигнет +13+17, ночью ожидается +4+7. В южных областях температура воздуха днем достигнет +17+19, ночью ожидается +6+9.

В столице температура воздуха днем достигнет +16+18, ночью - +7+9.

В воскресенье, 13 октября, в Украине существенно потеплеет. Температура воздуха днем в западных областях достигнет +19+22, ночью ожидается +9+12. В частности, в Ивано-Франковской и Винницкой областях днем будет +20+22. Центр страны также теплый, температура воздуха днем составит +19+21, ночью ожидается +7+9.

В Киевской области и столице ночью будет +11+13, днем - +19+21.

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