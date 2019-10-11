В Киеве существует больше 100 незаконных строек.

Об этом сообщает Наш Киев со ссылкой на пресс-службу КГГА.

“В списке опубликована актуальная информация о застройке Киева и случаях самовольного строительства, а также указаны адреса таких объектов. При этом в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве обращают внимание, что данная информация постоянно обновляется“ – говорится в сообщении.

Перечень объектов можно посмотреть здесь.

После устранения нарушений статус того или иного объекта может быть изменен.





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