|Опубликован список незаконных строек в Киеве - СМИ
|11.10.2019 14:24
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В Киеве существует больше 100 незаконных строек.
Об этом сообщает Наш Киев со ссылкой на пресс-службу КГГА.
“В списке опубликована актуальная информация о застройке Киева и случаях самовольного строительства, а также указаны адреса таких объектов. При этом в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве обращают внимание, что данная информация постоянно обновляется“ – говорится в сообщении.
Перечень объектов можно посмотреть здесь.
После устранения нарушений статус того или иного объекта может быть изменен.