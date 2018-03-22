Деловые Сводки
|Комитет Верховной Рады одобрил арест Надежды Савченко
|22.03.2018 12:21
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Соответствующие решения были единогласно приняты на заседании Комитета в четверг, 22 марта.
Все три представления ГПУ были признаны законными и мотивированными. После Комитета решение по судьбе Савченко должна принять Верховная Рада.
Савченко подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента.
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