Об этом сообщил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний на своей странице в Facebook.

“Коротко о том, что мы есть, в цифрах по состоянию на октябрь 2019 года: 7 000 приходов, 77 монастырей, 47 епархий – это Православная церковь Украины сегодня! Из 58 архиереев, которые несут служение в ПЦУ, – 46 правящих, 8 викарных, 4 титулярных. Также 3 архиерея находится на покое ”, - отметил митрополит.

В то же время он напомнил, что не прошло еще и года, как ПЦУ получила Томос об автокефалии и стала одной из 15 поместных автокефальных православных церквей мира.

“Наша церковь – открытая и современная Церковь, которая объединяет всю Украину: с запада на восток, с юга на север. Большим Божьим даром является то, что мы можем вместе разделить восторг торжеств и значимых годовщин украинского православия, а также создавать новые страницы истории уже независимой поместной церковной семьи вместе!”, - подчеркнул Епифаний.

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