Шиповник содержит много аскорбиновой кислоты, витамины В, К и Р, минералы – магний, калий, фосфор, медь, железо, кремний, марганец, а также пектины, органические кислоты, дубильные вещества.

1. Содержание витамина С в шиповнике в 50 раз превышает его количество в лимоне, следовательно его используют для поднятия иммунитета и лечения простудных заболеваний в период эпидемий. При воспалениях и бактериальных осложнениях шиповник также будет очень кстати.

2. Настои и отвары на основе шиповника тонизируют, укрепляют организм, помогают восстанавливать силы после длительных болезней.

3. Шиповник очищает печень и почки – он является природным диуретиком.

4. Шиповник мягко обволакивает желудок и не дает развиваться таким болезням, как гастрит, язва. Также шиповник является профилактикой возникновения колик, неприятных болевых ощущений в области органов ЖКТ и кишечника.

5. Настои и отвары из шиповника применяют наружно. Компрессы с шиповником эффективны при ожогах, открытых ранах, обморожениях и укусах насекомых. Семена шиповника, из которых добывают эфирные масла, также помогают при ранозаживлении.

6. Для кровеносной системы отвары шиповника также очень полезны. Они оказывают общеукрепляющее действие на стенки сосудов, способствуют быстрому заживлению ран, остановке кровотечений, препятствуют возникновению гнойных осложнений а также являются отличной профилактикой от железодефицитной анемии.

7. Отвары и настои шиповников полезны при беременности – они поддержат организм и насытят необходимыми витаминами, помогая будущему ребенку в правильном формировании и развитии.

8. Отмечены положительные свойства отвара корня шиповника у больных ревматизмом или при параличах – он помогает снизить боль и сделать суставы более подвижными.

9. При психических расстройствах и склерозах отвар шиповника в сочетании с медом, лимоном и сухофруктами значительно снижает напряжение нервной системы и способствует выздоровлению.

10. Отвар шиповника используют в терапии очищения организма от токсинов и шлаков, при нарушениях водно-солевого баланса организма и для восстановления химических и биологических процессов всех внутренних систем и органов.

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