«С 21 марта военные пенсионеры начали получать повышенные пенсии. В течение марта-апреля все получат выплаты с соответствующими пересчетом с 1 января», — сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, пишет «Урядовий портал».

Размер пенсии около 550 тыс. военных пенсионеров в среднем вырастет на 1,5 тыс. грн. По словам Розенко, необходимые средства для этого есть.

В Пенсионном фонде сообщили, что первые выплаты проведены для 15,3 тыс. пенсионеров на сумму более 62 млн грн. До конца марта перечислены пенсии получат еще 20 тыс. человек.

Другие перерасчеты выплат будут проведены в апреле по мере поступления справок о денежном обеспечении от силовых министерств и ведомств.

Лица, которые получат перечисленные пенсии в марте, с апреля будут иметь выплаты в перечисленном размере в установленную дату. Лица, пенсии которым перечислят в апреле, будут получать перечисленные выплаты с доплатой с 1 января по основным и дополнительным сведениям.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира