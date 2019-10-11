Об этом заявил журналистам в Брюсселе представитель ЕС в преддверии встречи глав МИД 28 стран сообщества в Люксембурге, передает ТАСС.

"Мы очень опасаемся, что это подорвет политический процесс и приведет к новым потокам беженцев", - сказал он.

Дипломат подтвердил, что главы МИД обсудят в Люксембурге действия Турции в Сирии. "Министры, как ожидается, пошлют очень ясный сигнал Турции с призывом прекратить односторонние военные действия", - подчеркнул он.

На вопрос журналистов о том, будут ли обсуждаться санкции в отношении Анкары, представитель ЕС сказал: "Что именно будет сделано (в ответ на операцию Турции - прим. ТАСС), обсудят в понедельник министры. Я не хочу прогнозировать обсуждение министров, они будут решать этот вопрос".

Он также сообщил, что угрозы президента Турции Тайипа Эрдогана открыть дверь для беженцев в Европу, если ЕС назовет военную операцию Анкары в Сирии вторжением, абсолютно неприемлемы. Дипломат подчеркнул, что Евросоюз многое сделал, чтобы помочь Турции с беженцами. "Мы многое сделали, чтобы помочь Турции с беженцами. Мы уже предоставили 90% средств от €6 млрд", - отметил он.

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