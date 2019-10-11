Президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил и техники на Донбассе из-за националистов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишут российские СМИ.

«Договорились о разводе сил, но никак действующий президент не может обеспечить развод боевых подразделений и техники - ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит», - сказал Путин.

По словам российского лидера, представители самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» несколько раз сигнализировали о готовности к разведению сил – «запускали белую ракету», но ответа с украинской стороны не получили.

«Националисты пришли туда и не дают армии уйти», - заявил президент РФ.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира