Деловые Сводки
|Харьков шокирован самоубийством 12-летнего школьника
|22.03.2018 17:20
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По информации полиции, мальчика 20 марта вечером обнаружил в петле его отец.
Также сообщается, что Василий Шептуха (так звали ребенка) оставил предсмертную записку, в которой написал, что устал. Причина его поступка — отсутствие карманных денег во время прогулок с друзьями.
Отец парня работает учителем в школе, мать ушла из семьи около пяти лет назад.
В школе №72, где учился Вася, шокированы случившимся. Говорят, что мальчик был веселым и жизнерадостным, хорошо учился, занимался спортом и дружил со сверстниками.
Мальчик очень любил своего папу. И то, что причиной самоубийства называют нехватку денег — это очень странно. Я не могу сказать, что Вася в чем-то нуждался — был накормлен, одет, все мероприятия и экскурсии отец всегда оплачивал», — говорит директор учебного заведения Галина Богач.
Информация о случившемся внесена в Единый список досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
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