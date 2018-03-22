По информации полиции, мальчика 20 марта вечером обнаружил в петле его отец.

Также сообщается, что Василий Шептуха (так звали ребенка) оставил предсмертную записку, в которой написал, что устал. Причина его поступка — отсутствие карманных денег во время прогулок с друзьями.

Отец парня работает учителем в школе, мать ушла из семьи около пяти лет назад.

В школе №72, где учился Вася, шокированы случившимся. Говорят, что мальчик был веселым и жизнерадостным, хорошо учился, занимался спортом и дружил со сверстниками.

Мальчик очень любил своего папу. И то, что причиной самоубийства называют нехватку денег — это очень странно. Я не могу сказать, что Вася в чем-то нуждался — был накормлен, одет, все мероприятия и экскурсии отец всегда оплачивал», — говорит директор учебного заведения Галина Богач.

Информация о случившемся внесена в Единый список досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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