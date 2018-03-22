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Генсек НАТО предложил помощь в расследовании дела Скрипаля
22.03.2018 17:36
Генсек НАТО предложил помощь в расследовании дела Скрипаля Североатлантический альянс (НАТО) предложил Великобритании помощь в расследовании отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Генсек НАТО призвал Россию ответить на вопрос британской стороны об отравлении бывшего агента и предоставить всю информацию о группе веществ «Новичок» экспертам Организации по запрещению химического оружия.

Кроме того, Столтенберг отметил, что у альянса «нет сомнений в том, что Чехия непричастна к происхождению нервно-паралитического вещества «Новичок».

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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