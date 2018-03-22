«У меня нет оснований считать, что она больной человек», — заявил «Обозревателю» президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман.

Отвечая на вопрос о психическом здоровье Савченко, он сказал, что часто общался с ней лично. «У нас есть общие знакомые, мы несколько раз созванивались. А потом она попросилась прийти в мой офис. Мы сидели полтора или два часа. Она не просила о помощи – она пришла с проблемой другого человека», — рассказал психиатр.

«Она здоровый человек. Она особенный человек, радикальная женщина, но мы все особенные люди. У меня нет оснований считать, что она больна», — заявил он.

«Сказывается ли на психике Савченко тот факт, что она военная?» — спросил «Обозреватель». «Безусловно! Как-то я разговаривал с ней. Это был разговор пожилого мэтра с молодой женщиной. Я задал ей вопрос: «Надя, когда вы внутренне стали солдатом?» И она ответила: «В 17 лет». Конечно, она сформирована армией, но она женщина», — ответил Глузман.

В контексте предложения Генпрокурора Украины «Обозреватель» спросил, можно ли доверять результатам психиатрической экспертизы на 100%. «Вообще, до сих пор мне казалось, что да. Но у нас коррупция есть во всех экспертизах, не только в психиатрической», — заметил он.

И добавил: «Она сама выбрала такую судьбу, но, честно говоря, я не понимаю, что она могла организовывать такой заговор».

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира