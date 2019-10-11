Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб на конференции “Управление рыночными рисками и риском ликвидности Market Risk 2019”, сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

“В этом году урожай зерновых в Украине может достигнуть рекордных 80 млн тонн, и это не стечение обстоятельств, не фактор благоприятных погодных условий, а именно повышение производительности аграрного сектора, который много инвестировал в обновление техники и технологий на протяжении последних лет. Кроме этого, 80 млн тонн зерновых – это еще не верхняя граница. Земельная реформа может помогать значительному увеличению урожайности в ближайшие годы”, - сказал Сологуб.

Он отметил, что устойчивый рост производительности в аграрном секторе и интерес иностранных инвесторов к гривневым облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – это два новые фундаментальные тренды в украинской экономике, которые между прочего обеспечивают и благоприятную ситуацию на валютном рынке в этом году.

“Приток иностранных инвестиций в государственные облигации украинского Правительства также нельзя считать внезапным притоком “горячего” капитала. Сегодня значительные инвестиции нерезидентов направляются в долгосрочные ОВГЗ. Вместе с тем общая доля нерезидентов на рынке облигаций внутреннего государственного займа не является высокой и имеет потенциал к росту, если сравнивать с другими странами”, - отметил заместитель главы Нацбанка.

Как сообщал Укринформ, в 2019 году, по прогнозам Министерства аграрной политики Украины, которое сейчас находится в состоянии реорганизации, и Министерства сельского хозяйства США ожидается рост в Украине общего урожая до 75 млн тонн. В частности, прогнозируется, что отечественное производство кукурузы в 2019 году достигнет рекордных 36 млн тонн.

По состоянию на 9 октября 2019 года в Украине собрано 51,2 млн тонн зерновых и зернобобовых.

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