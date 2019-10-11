Об этом сообщает пресс-служба САД.

Как говорится в сообщении, Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) объявило тендер на строительство объездной дороги Ровно с ожидаемой стоимостью 822 млн грн. Аукцион проходил на площадке Prozorro. Победил белорусский подрядчик - ДСТ№ 2 Гомель, предложивший самую низкую ставку - 746 млн грн.

Согласно проектной документации, новая магистраль обеспечит проезд транзитного транспорта с участка дороги М-06 Киев-Ровно в направлении трассы Н-22 в объезд Ровно, а также с трассы Н-25 в направлении Н-22.

Первый участок трассы в 6 км соединит дороги Н-25 (Городище-Ровно-Староконстантинов) и Т-18-32 (Ходосы-Кустин).

Общая протяженность этой дороги составит 14,2 км. Планируется построить развязку возле села Малый Житин, новый участок дороги в 6 км до села Хотин, реконструировать 4 км дороги до завода Рівнеазот и провести нынешний ремонт еще 4 км до трассы Н-22 (Устилуг-Луцк-Ровно).

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