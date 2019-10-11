|Карпаты снова замело
|11.10.2019 19:20
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Карпаты снова замело снегом. На горе Поп Иван Черногорский снова появился обильный слой снега. Об этом сообщили спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста на странице в Facebook.
На вершине плохая видимость, следовательно туристам рекомендуют брать в поход навигаторы. В то же время, на вершине горы Поп Иван морозно, температура опустилась ниже -1 градуса. Видимость составляет до 30 метров.
Спасатели предупредили, что на горе туманно, пасмурно и ветрено. Метеорологи предупреждают: ориентирование на этой территории - затруднено.
Между тем, на других высокогорья Украинских Карпат снежный покров начинает сходить. В частности, на Драгобрате видны единичные снежные островки.
Синоптики предупредили, что в Украину возвращается бабье лето. В западных регионах температура воздуха поднимется до +21 градуса.