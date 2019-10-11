Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, пишет Радио Свобода.

По его словам, ведомство планирует отойти от принципа, по которому основным методом наказания преступников является лишение свободы.

"Лишать свободы должны лишь небольшое количество человек, очень ограничено. Потому что это, во-первых, неэффективно, во-вторых, очень дорого. Человек, который выходит из мест лишения свободы, а он не приспособлен к жизни, и совершает преступления снова. Тюремная система не выполняет свою функцию", - считает министр.

Онпривел в пример опыт стран Европы, где к правонарушителям применяют наказание в виде программы коррекции, частичную изоляцию или ограничение передвижения с помощью электронного браслета.

"Ключевая реформа, которую мы задумали - мы будем искать финансирование, вероятно, донорское, для того чтобы построить несколько тюрем по образцу той же Норвегии, современные, удобные, эффективные тюрьмы, которые используют немного энергии, энергоэффективные, где действительно можно было бы реально работать с заключенными, которые нуждаются в изоляции", - отметил он.

По данным Минюста, сейчас в Украине более ста тюрем. Треть из них планируется закрыть и продать земельные участки, а вырученными средствами покрыть базовые затраты для строительства новых заведений. Точных прогнозов Малюська не дает, однако предполагает, что, если начинать работу над воплощением проекта в 2020 году, Украине понадобится иностранное финансирование, чтобы построить новые места содержания заключенных.

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