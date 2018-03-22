Деловые Сводки
- В Новоград-Волынском нашли мертвыми двух братьев, убийство раскрыто
- С приветом, Хунта! Главные новости от Дениса Пятигорца
- Латвия отменила школьное обучение на русском языке
- Российские оккупанты в панике: на Светлодарской дуге их режет "американский спецназ", - Тымчук
- "В самоволку пьяная поехала": Москаль рассказал, как Савченко попала в плен (ВИДЕО)
|Дональд Трамп определил сумму пошлины на китайские товары
|22.03.2018 21:24
|
Президент США Дональд Трамп в четверг поручит торговому представителю Роберту Лайтхайзеру обеспечить введение пошлин на импорт китайских товаров стоимостью $50 млрд в год, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме.
Власти США часто обвиняли КНР в краже интеллектуальной собственности, и Д.Трамп часто обещал принять самые жесткие меры.
Р.Лайтхайзер и его ведомство должны будут подготовить перечень китайских товаров, на которые будут распространены пошлины США, в течение 15 дней.
Источник
Поделитесь статьей с друзьями