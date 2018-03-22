

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека.

Спасатели гуманитарной организации Белые шлемы рассказали, что удар был по селу Кафр Батих. Дети погибли, когда убегали со школы в поиске убежища после первого авиаудара.

По информации Сирийского центра мониторинга, 15 погибших были членами одной семьи.

Ранее, 21 марта, в результате авиаударов по лагерю беженцев в селении Хас на юге провинции Идлиб, входящей в зону деэскалации в Сирии, погибли 10 человек и ранения получили 15 мирных жителей.

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