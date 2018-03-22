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|В результате нового авиаудара на Сирию погибло 16 детей
|22.03.2018 21:32
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Спасатели гуманитарной организации Белые шлемы рассказали, что удар был по селу Кафр Батих. Дети погибли, когда убегали со школы в поиске убежища после первого авиаудара.
По информации Сирийского центра мониторинга, 15 погибших были членами одной семьи.
Ранее, 21 марта, в результате авиаударов по лагерю беженцев в селении Хас на юге провинции Идлиб, входящей в зону деэскалации в Сирии, погибли 10 человек и ранения получили 15 мирных жителей.
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