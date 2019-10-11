Шумные, агрессивные и угрожают здоровью людей. Войну попугаям объявили власти Мадрида. Дикие птицы, которых в свое время завезли из Аргентины, донимают жителям испанской столицы уже с десяток лет. Но за последние три года их популяция выросла втрое. По последним оценкам, зеленых попугаев-монахов в Мадриде 12 000. Жалоб на них только за полгода городская власть получила две сотни.

Специалисты планируют не только отлавливать птиц, но и стерилизовать их гнезда, чтобы не было потомства. Всю популяцию власть обещает не истреблять – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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