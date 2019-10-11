Накануне Дня защитника Украины городской голова Киева Виталий Кличко принял участие в церемонии вручения наград участникам боевых действий на Донбассе.

Киев и в дальнейшем будет поддерживать тех, кто воевал на востоке страны, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Для участников боевых действий сохранятся льготный проезд, частичное возмещение стоимости коммунальных услуг, как и раньше будут выплачиваться денежные пособия семьям погибших.

"Я могу гарантировать, как киевский городской голова, что все льготы, которые были в Киеве для участников боевых действий, остаются. И это – ключевой принцип", – заявил Киевский городской голова Виталий Кличко в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

"Льготы в Киеве есть. Я пользуюсь только льготой на оплату коммунальных услуг. У меня трехкомнатная квартира, это существенно. Раньше я платил 4500 гривен, сейчас где-то в районе 1200 гривен", – рассказал участник боевых действий Юрий Фитингоф.

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