«В решении Британского суда говорится, что Скрипаль и его дочь остаются в больнице под сильными снотворными, говорится, что их умственные способности могут оказаться под угрозой неизвестной степени из-за атаки нервно-паралитических веществ», — пишет Reuters.

Точный эффект воздействия яда на их здоровье в долгосрочной перспективе остается неясным, но тесты показывают, что их ментальные показатели могут быть ослаблены, пояснил судья.

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