Деловые Сводки
- В Киеве разгорается новый скандал из-за школьника, терроризирующего учеников и учителей
- В крови Скрипаля нашли "Новичок"
- Огромный град размером с арбузы повредил сотни автомобилей и крыш домов в США (видео)
- "Затевается нечто очень серьезное": Чорновил о поездке Тимошенко к Коломойскому
- 23 марта на территории Украины ожидается незначительное повышение температуры
|Журналисты узнали об ухудшении состояния Скрипаля
|22.03.2018 23:23
|
«В решении Британского суда говорится, что Скрипаль и его дочь остаются в больнице под сильными снотворными, говорится, что их умственные способности могут оказаться под угрозой неизвестной степени из-за атаки нервно-паралитических веществ», — пишет Reuters.
Точный эффект воздействия яда на их здоровье в долгосрочной перспективе остается неясным, но тесты показывают, что их ментальные показатели могут быть ослаблены, пояснил судья.
Источник
Поделитесь статьей с друзьями