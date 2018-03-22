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|Во Львове полностью заменят маршрутки на электротранспорт
|22.03.2018 23:31
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«На сессии Львовского городского совета сегодня принято постановление «О поддержке электронной петиции «Требуем отказаться от маршруток и перейти на электротранспорт и удобные автобусы». За постановление проголосовали с замечаниями по сроку реализации полного отказа города от маршрутных такси с последующим переходом на троллейбусы, электроавтобусы и автобусы с большей пассажировместимостью, которые будут курсировать по четко определенному графику — двухлетний срок реализации петиции предложено заменить на пятилетний», – сообщили в пресс-службе горсовета.
Отмечается, что мэрия должна подготовить дорожную карту по решению вопросов, поднятых в электронной петиции.
Так, жители города потребовали провести транспортное моделирование Львова и разработать двухлетний план отказа города от маршруток.
Кроме того, обеспечить весь общественный транспорт пандусами и умышленно оборудованными кое-где для людей с инвалидностью. Также, установить электронное табло с временем прибытия транспорта на остановках.
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