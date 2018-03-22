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Огромный град размером с арбузы повредил сотни автомобилей и крыш домов в США (видео)
22.03.2018 23:47
Огромный град размером с арбузы повредил сотни автомобилей и крыш домов в США (видео) В трех штатах США (Флорида, Алабама и Джорджия) прошел масштабный шторм, который принес с собой мощный град, который повредил сотни автомобилей.

Соответствующие видео опубликовали в YouTube очевидцы ЧП.

На кадрах видно, как град, который в некоторых случаях был размером с арбуз, побил автомобили, провалил крыши. Меньше только повезло тем, кто не успел убежать с пляжа. Им пришлось ютиться под пляжными зонтами и накрываться пляжными покрывалами. Град напоминал снег и сопровождался сильным ветром.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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