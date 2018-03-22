Соответствующие видео опубликовали в YouTube очевидцы ЧП.

На кадрах видно, как град, который в некоторых случаях был размером с арбуз, побил автомобили, провалил крыши. Меньше только повезло тем, кто не успел убежать с пляжа. Им пришлось ютиться под пляжными зонтами и накрываться пляжными покрывалами. Град напоминал снег и сопровождался сильным ветром.

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