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|Огромный град размером с арбузы повредил сотни автомобилей и крыш домов в США (видео)
|22.03.2018 23:47
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Соответствующие видео опубликовали в YouTube очевидцы ЧП.
На кадрах видно, как град, который в некоторых случаях был размером с арбуз, побил автомобили, провалил крыши. Меньше только повезло тем, кто не успел убежать с пляжа. Им пришлось ютиться под пляжными зонтами и накрываться пляжными покрывалами. Град напоминал снег и сопровождался сильным ветром.
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