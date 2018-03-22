О нем в прошлом году уже рассказывали журналисты, когда ребенок учился в школе № 247 на Троещине. Тогда по заявлениям родителей открыли 17 уголовных производств, в итоге мальчика принудительно забрали в реабилитационный центр.

Однако в конце декабря отец выкрал мальчика из реабилитационного центра.

«В нашем классе учатся слабовидящие дети, многие страдают серьезными заболеваниями. Например, у моего сына упадок зрительного нерва. Это очень опасно — если ребенка, не дай Бог, ударят, он может ослепнуть. И тут появляется новенький, который с первого дня начинает себя вести, мягко говоря, неадекватно. Например, когда дети переодевались, он столкнул моего сына с лавочки, потом перевернул скамейку и обозвал сына дебилом», — сказала мама одного из учеников 2-А Екатерина

Как пишут журналисты, до появления в классе Артема (имя изменено) дети относились друг к другу толерантно, а сейчас появился ученик, который их оскорбляет прямо в лицо.

«В день, когда Артем появился в нашем классе, я, придя в школу, увидела, как слесарь снимает ручки с окон. Оказалось, Артем открыл все окна, а потом попытался вытолкнуть из окна девочку. Этот ребенок действует продуманно: нарочно ставит подножку, толкает. Самое ужасное, что его отец все это одобряет. Когда на родительском собрании мы рассказали ему о поведении Артема, его папа заявил, что не видит в этом проблемы,», — говорит мама еще одного ученика Анастасия.

«Понимая, что разговаривать с отцом напрасно, мы написали заявление директору, в Деснянскую райадминистрацию и в прокуратуру. После этого нас всех собрали в районной администрации. Присутствовали зампредседателя администрации и начальник райотдела образования. Но понимания у чиновников мы не нашли. Нам было сказано: «Что вы от нас хотите? У мальчика есть направление в этот класс». А напоследок нам было сказано: «Если у кого-то будут побои, сообщайте — приобщим к делу». Выходит, чтобы нас услышали, нужно, чтобы хотя один ребенок серьезно пострадал!», — возмущается Анастасия.

В свою очередь, завуч школы № 311 прокомментировала ситуацию следующим образом:

«На прошлой неделе у нас на уроках сидели представители социальных служб, управления образования, Нацполиции. Мне страшно было смотреть на бедную учительницу, которой в итоге вызвали «скорую». Безусловно, жаль учеников 2-А и их родителей. Но с другой стороны можно понять и этого ребенка, и его отца».

А заместитель начальника Службы по делам детей КГГА Алексей Наумук заявил, что в его ведомство до сих пор указанная выше информация не поступала.

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