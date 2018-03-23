За месяц из страны были выведены аж 8 миллиардов долларов.

Кремль полностью провалил так называемую “деофшоризацию”.

Стоит отметить, что в январе 2018 года из-за “кремлевского списка” олигархи, поддавшись на уговоры Кремля, перевели на российские счета значительные суммы. Таким образом они пытались уберечься от грядущих жестких санкций США.

Однако долго миллиардеры не продержались. Все средства, зашедшие в РФ в рамках деофшоризации, были выведены обратно на Запад. Речь о 8,6 миллиардах долларов.

Стоит отметить, что такой резкий отток валюты стал тяжелейшим ударом для российских банков и экономики РФ, переживающей не лучшие времена.

Ранее сообщалось о том, что олигархи РФ проигнорировали еврооблигации Кремля, выпущенные умышленно для возврата средств на фоне санкций. Из 4 миллиардов были выкуплены только 200 миллионов. Миллиардеров даже не прельстили налоговые льготы, введенные для этого случая.

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