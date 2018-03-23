Синоптики обещают украинцам холодный апрель с дождями и снегом Апрель будет холодным, средние показатели температур будут ниже привычных, так что тепла можно не ждать. Весь апрель будет с дождями, погода не будет радовать теплом. Возможны также осадки в виде снега.В первой половине не исключены морозы. Также в апреле количество выпавших осадков побьет нормы – будут частыми дожди, в том числе и со снегом.Вторая половина весны будет особенно неблагоприятной для жителей западной и северной частей Украины: там синоптики прогнозируют много гроз со шквалами и градом. На Закарпатье осадков выпадет значительно больше, чем на востоке Украины.Также свой прогноз погоды на месяц апрель дал народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, апрель начнется с 4–5 градусов со знаком плюс. На Пасху 2018 8 апреля, погода также будет не слишком приветливой – что день будет холодным. Да и весь месяц, судя по его прогнозам, погода будет неустойчивой: возможны осадки, включая дождь с мокрым снегом. К концу апреля можно ожидать до плюс 20, но к маю снова похолодает. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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