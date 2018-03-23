Синоптики обещают украинцам холодный апрель с дождями и снегом
Апрель будет холодным, средние показатели температур будут ниже
привычных, так что тепла можно не ждать. Весь апрель будет с
дождями, погода не будет радовать теплом. Возможны также осадки в
виде снега.В первой половине не исключены морозы. Также в апреле
количество выпавших осадков побьет нормы – будут частыми дожди, в
том числе и со снегом.Вторая половина весны будет особенно
неблагоприятной для жителей западной и северной частей Украины: там
синоптики прогнозируют много гроз со шквалами и градом. На
Закарпатье осадков выпадет значительно больше, чем на востоке
Украины.Также свой прогноз погоды на месяц апрель дал народный
синоптик Леонид Горбань. По его словам, апрель начнется с
4–5 градусов со знаком плюс. На Пасху 2018 8 апреля, погода
также будет не слишком приветливой – что день будет холодным. Да и
весь месяц, судя по его прогнозам, погода будет неустойчивой:
возможны осадки, включая дождь с мокрым снегом. К концу апреля
можно ожидать до плюс 20, но к маю снова похолодает.
Источник
Сводка.нет - Новости Украины и Мира