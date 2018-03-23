По словам очевидцев, мужчина вел себя довольно нервно. Он привязал что-то к поручню и прыгнул с высоты в несколько метров.

Полиция сообщила, что 65-летнему мужчине оказали медицинскую помощь. Насколько серьезны его травмы, пока неизвестно.

На видео, которое распространили пользователи в соцсетях, мужчина лежит на столе, ему оказывают медицинскую помощь, а затем выносят из зала заседаний на носилках.

Голландская газета De Telegraaf сообщила, что этот активист несколько недель проводил пикеты за легализацию гашиша и марихуаны у здания парламента в Гааге.

Марихуана в Нидерландах запрещена. Однако полиция не преследует людей за обладание и продажу небольших ее объемов.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира