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|В Нидерландах мужчина спрыгнул с балкона парламента с требованием легализовать марихуану
|23.03.2018 00:19
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По словам очевидцев, мужчина вел себя довольно нервно. Он привязал что-то к поручню и прыгнул с высоты в несколько метров.
Полиция сообщила, что 65-летнему мужчине оказали медицинскую помощь. Насколько серьезны его травмы, пока неизвестно.
На видео, которое распространили пользователи в соцсетях, мужчина лежит на столе, ему оказывают медицинскую помощь, а затем выносят из зала заседаний на носилках.
Голландская газета De Telegraaf сообщила, что этот активист несколько недель проводил пикеты за легализацию гашиша и марихуаны у здания парламента в Гааге.
Марихуана в Нидерландах запрещена. Однако полиция не преследует людей за обладание и продажу небольших ее объемов.
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