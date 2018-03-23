О важном законе рассказала в Facebook пресс-служба посольства США в Украине.

Дипломаты отметили, что американский Консолидированный законопроект о бюджетных ассигнованиях на 2018 год предусматривает предоставление Украине в качестве помощи 620,7 миллионов долларов. Это намного больше, чем в прошлом году.

Из этой суммы 200 миллионов получат Вооруженные силы Украины, сражающиеся с российской агрессией. Помощь будет предоставлена, в частности, и в виде вооружения.

“Данные средства будут направлены на финансирование конкретных проектов американской поддержки ВСУ, в частности, таких, как подготовка военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения, летального оружия оборонительного характера, другого оснащения и услуг военного назначения, логистическое обеспечение”, — рассказали в посольстве.

Остальные 420 миллионов долларов, по данным дипломатов, Госдеп США распредели по причастным агентствам. Стоит отметить, что закон должен еще пройти процедуру одобрения Сенатом, Палатой представителей и президентом США Дональдом Трампом.





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