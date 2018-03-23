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|В России просят «одолжить на денек» Надежду Савченко вместе с гранатами
|23.03.2018 00:43
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«Уважаемая Верховая Рада и правительство Украины! От имени не выживших из ума россиян прошу одолжить у вас Наденьку буквально на денек. Пусть зайдет на российское заседание правительства, покидает гранат сотню-другую», – написал он на своей странице в Facebook.
Он отметил, что Украине это будет большой дар.
«Нам оно нужнее, поверьте, ну очень надо, а то очень за*бало! Да и Украине будет подарок какой, да и всему миру! Ну, хотя на денек дайте, а?» – пошутил он.
Кроме того, в своем Telegram-канале российский военный знаток Аркадий Бабченко написал, что даже подскажет адрес Государственной думы.
«А можно Надежду Викторовну не сажать, а отправить в Москву? Миномет и ящик гранат, я думаю, мы ей в таком случае всем миром найдем за пять минут. Адрес Госдумы подскажу. Ну, правда, очень надо», – написал Бабченко.
По словам эксперта, он не понимает, зачем взрывать себя в парламенте.
«А вообще, я все силюсь и силюсь понять — зачем в стране с работающим институтом выборов взрывать себя в парламенте, если через год все равно выборы», – резюмировал Бабченко.Источник