«Предлагаю вашему вниманию размер должностных окладов пресс-службы НАБУ. Не детективов, спецназовцев а именно пресс-службы НАБУ. А теперь давайте сравним их с зарплатами врачей, учителей, работников культуры… Чем они хуже работников пресс-службы НАБУ?» — написал в своем Facebook нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

По его словам, зарплаты судей и прокуроров — еще больше.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира