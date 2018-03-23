Деловые Сводки
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|Мосийчук опубликовал размеры зарплат пресс-службы НАБУ (фото)
|23.03.2018 00:59
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«Предлагаю вашему вниманию размер должностных окладов пресс-службы НАБУ. Не детективов, спецназовцев а именно пресс-службы НАБУ. А теперь давайте сравним их с зарплатами врачей, учителей, работников культуры… Чем они хуже работников пресс-службы НАБУ?» — написал в своем Facebook нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук.
По его словам, зарплаты судей и прокуроров — еще больше.Источник
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