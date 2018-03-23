Победили названия, которые содержат имена известного воина, птицы и греческого бога моря.

Оружие входит в число страшных новых вооружений, объявленных президентом России Владимиром Путиным 1 марта. Он пригласил россиян принять участие в конкурсе Министерства обороны России, чтобы назвать их.

Министерство сообщило в четверг, что «Посейдон» получил больше только голосов за имя подводного ядерного беспилотника. Крылатую ракету с ядерным двигателем назовут «Буревестник». Мощная система лазерного оружия была названа «Пересвет» в честь русского воина-монаха, погибшего в битве под Куликово в 1380 году.

Некоторые из имен, предложенных в конкурсе, показали ясный юмор, в том числе «Санкция» и «Оттепель».

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира