Начальник полиции Уилтшира передал сообщение Бейли о том, что он ошеломлен поддержкой, письмами и сообщениями, которые он получил.

«Люди спрашивают меня, как я себя чувствую, но на самом деле нет слов, чтобы объяснить, как я себя чувствую сейчас», — говорится в его заявлении.

Чарльз-Баркс сказал, что 48 других людей обратились за помощью в больницы после инцидента.

Что касается состояния Скрипалей, суд в Лондоне в четверг заявил, что невозможно сказать, когда эти двое пострадавших поправятся.

«Точный эффект воздействия на их здоровье остается неясным, хотя медицинские тесты показывают, что их мозговая деятельность может быть поражена до неизвестной степени», — сказал судья Дэвид Уильямс в своем постановлении.

В то время как в их состоянии не ожидается изменений в ближайшем будущем, официальные лица заявили в суде, что не исключено, что их состояние может быстро ухудшиться.

Британский судья также постановил, что врачи имеют право брать образцы крови для тестирования специалистами по химическому оружию.

Постановление в четверг означает, что Организация по запрещению химического оружия сможет проверить кровь Скрипалей в рамках расследования британских заявлений о том, что двое были отравлены веществом, произведенным в России.

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