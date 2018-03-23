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На собрании в Брюсселе Тереза Мэй планирует «разобраться» с Путиным
23.03.2018 01:54
На собрании в Брюсселе Тереза Мэй планирует «разобраться» с Путиным После нападения Британия назвала Россию растущей угрозой западным демократиям.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй призвала лидеров Европейского союза объединиться и осудить Россию, поскольку лидеры 28 стран блока встречаются в Брюсселе.

Мэй собирается сделать громкое заявление против президента Владимира Путина после отравления бывшего российского шпиона и его дочери в Англии. Британия обвиняет в этом Москву.

После нападения Британия назвала Россию растущей угрозой западным демократиям.

В понедельник министры иностранных дел ЕС выразили «безоговорочную солидарность» с Великобританией. Но Мэй надеется на более строго сформулированное заявление, в котором явно осуждается Россия.

Брексит также стоит на повестке дня двухдневного саммита, начинающегося в четверг 22 марта. Британия надеется, что ЕС подпишет соглашение об условиях ухода Великобритании в следующем году.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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